Донецк, , 12:56 — REGNUM Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 12:05. С позиций в населённом пункте Кодема украинские боевики нанесли удар по Горловке. Из реактивной системы залпового огня «Град» по жилым кварталам выпущено 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике обстрелян вооружёнными силами Украины.