ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из «Града»
Донецк, 1 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РЗСО Град
Атака зафиксирована в 12:05. С позиций в населённом пункте Кодема украинские боевики нанесли удар по Горловке. Из реактивной системы залпового огня «Град» по жилым кварталам выпущено 20 ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике обстрелян вооружёнными силами Украины.