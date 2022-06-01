Донецк, 1 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Атака зафиксирована в 12:05. С позиций в населённом пункте Кодема украинские боевики нанесли удар по Горловке. Из реактивной системы залпового огня «Град» по жилым кварталам выпущено 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике обстрелян вооружёнными силами Украины.