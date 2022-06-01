Лашкаргах, Афганистан, 1 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд заявили, что три человека были арестованы 31 мая по обвинению в контрабанде меди и железа в Пакистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

Хафиз Рашид, директор отдела информации и культуре Гильменда, сообщил, что они были арестованы в кишлаке Башуй уезда Гармсир.

Ранее в тот же день в том же уезде Гармсир были арестованы ещё шесть человек по обвинению в контрабанде меди и железа в Пакистан.