Москва, 1 июня 2022, 12:55 — REGNUM По вопросу о разблокировке портов Украины и экспорта украинского зерна странами Запада ведется двойная игра. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Как отметил российский дипломат, слова которого приводит РИА Новости, контакты по этой теме продолжаются, однако, по его словам, он не уверен в том, что тут можно говорить о многостороннем формате обсуждения.
«Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане — как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, — они в доступности», — сказал Рябков.
При этом он подчеркнул, что в данный момент важно, чтобы страны Запада «не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию» и добавил, что в случае, если они серьезно озабочены дестабилизацией рынка продовольствия их первым шагом должно стать полное снятие любых препятствий для таких поставок из РФ.
«Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности — ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве», — заключил замглавы МИД России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты не предпринимают никаких попыток для урегулирования кризиса на Украине.