Москва, 1 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. По вопросу о разблокировке портов Украины и экспорта украинского зерна странами Запада ведется двойная игра. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Как отметил российский дипломат, слова которого приводит РИА Новости, контакты по этой теме продолжаются, однако, по его словам, он не уверен в том, что тут можно говорить о многостороннем формате обсуждения.

«Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане — как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, — они в доступности», — сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что в данный момент важно, чтобы страны Запада «не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию» и добавил, что в случае, если они серьезно озабочены дестабилизацией рынка продовольствия их первым шагом должно стать полное снятие любых препятствий для таких поставок из РФ.

«Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности — ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве», — заключил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты не предпринимают никаких попыток для урегулирования кризиса на Украине.