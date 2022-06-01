Казань, 1 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Татарии в рамках республиканских программ ведется работа по повышению качества жизни на селе. В настоящее время в сельской местности проживает 23% населения республики, заявил глава РТ Рустам Минниханов на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.

Никола Пиросмани. Сельский быт

По словам главы РТ, в республике в 2021 году было реализовано 44 программы на общую сумму 50 млрд рублей, из них 7 млрд направили на строительство объектов в сельской местности.

«На селе ведется строительство и проводится капитальный ремонт объектов здравоохранения, культуры, образования, дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустраиваются общественные пространства. Такой же объем средств мы предусмотрели и на текущий год», — заключил Минниханов.

ИА REGNUM ранее сообщало, по состоянию на 1 января 2022 года, численность населения в Татарии составляла около 3,8 млн человек.

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