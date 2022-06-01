Всеволожск, Ленинградская область, , 12:54 — REGNUM Обвиняемого в убийстве сотрудницы детского центра во Всеволожске на глазах у её 11-летнего сына отправили на два месяца в СИЗО, сообщили 1 июня в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

СИЗО «Кресты 2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что убийство было совершено днем 29 мая во Всеволожске. 31-летний Павел Иванов не менее пяти раз ударил ножом в грудь 35-летнюю женщину, которая незадолго до этого ушла от него.

По версии следствия, на этот шаг мужчину толкнула личная неприязнь, при этом подозреваемого не остановило, что убийство матери видел её 11-летний сын. С места происшествия мужчина скрылся и на такси, доехал до Петербурга, где в ночь на 31 мая был задержан в одной из парадных жилого дома Красногвардейского района.

«По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

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