Брянск, , 12:54 — REGNUM Первая летняя смена «Содружество Орлята России» открылась 1 июня в центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смена «Орлята России» Телеграм-канал Александра Богомаза

Участниками профильной смены стали порядка 100 учеников начальных классов из Брянска и Брянского района, Унечи, Навли, Дятьково. Все они участвуют в программе социальной активности в рамках реализации Всероссийского проекта «Орлята России».

«Юные, активные, талантливые, любознательные — в течение всего года ребята проявляли свои способности в разных направлениях, и заслужили право стать участниками первой смены в нашем брянском «Сириусе», центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, открытом в сентябре 2021 года. Дети — наше будущее, наша радость и воплощение наших надежд, ради них мы живём и работаем. Желаю, чтобы это лето стало для каждого ярким, солнечным, активным и незабываемым!» — отметил на открытии смены губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, в местных санаториях и детских оздоровительных лагерях в 2022 году отдохнут более 45 тысяч брянских детей, а также ребята из республик Донбасса.