Брянск, 1 июня 2022, 12:54 — REGNUM Первая летняя смена «Содружество Орлята России» открылась 1 июня в центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участниками профильной смены стали порядка 100 учеников начальных классов из Брянска и Брянского района, Унечи, Навли, Дятьково. Все они участвуют в программе социальной активности в рамках реализации Всероссийского проекта «Орлята России».
По словам главы региона, в местных санаториях и детских оздоровительных лагерях в 2022 году отдохнут более 45 тысяч брянских детей, а также ребята из республик Донбасса.