Мурманск, , 12:50 — REGNUM По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Telegram c 1 июня в тестовом режиме запустили анонимный чат-бот для приема сообщений о происшествиях с детьми, сообщает региональный оперштаб.

«В целом, Мурманская область — в лидерах среди регионов по уровню защищенности несовершеннолетних. Но мы должны продолжать очень внимательно следить за каждым случаем жестокого обращения с детьми, оперативно и жестко реагировать и, конечно, постоянно совершенствовать систему мониторинга ситуации. Наши дети должны быть, безусловно, полностью защищены», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области жестоко избили 12-летнюю девочку.