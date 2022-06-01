Берлин, , 12:50 — REGNUM Украина скоро получит от Германии современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 1 июня в ходе выступления в Бундестаге.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Он отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в оборонной сфере, поставки оружия состоятся «в ближайшие недели». Так, на Украину поступит высокосовременная радиолокационная станция.

«Правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — объявил канцлер.

Ранее газета Bild сообщала, что развёртывание систем IRIS-T на Украине возможно не раньше ноября. Ракета этого комплекса имеет дальность 40 км, она способна поражать самолёты, вертолёты, беспилотники и другие цели на высоте 20 км.

Также Шольц напомнил, что Германия по договорённости с Нидерландами отправит Украине 12 гаубиц PzH 2000.

Читайте также: Шольц пообещал Украине «советские танки» из Греции