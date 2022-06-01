Барнаул, , 12:48 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 1 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 844 человека, +59 за последние сутки) выздоровели 259 354 человека (+31 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8647 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки скончались двое пациентов.

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Проходят лечение 843 (+26 за сутки). Число тестирований сократилось с 4462 до 3919 (на 543 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 910 (+4 за сутки) и 218 476 (+53 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 69 (-1 за сутки). Из них 21подключены к аппарату ИВЛ (+2 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 106 зараженных коронавирусом среди детей (+14 за двое суток).

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