Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Ростовской области началась работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием, в которых в течение лета отдохнут 52 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Летний лагерь Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР

Одна смена длится 21 день. Школьники заняты до 14:00 и обеспечиваются двухразовым питанием. Для ребят подготовлена насыщенная программа.

«Уже в первый день лета откроются 516 лагерей. Всего в летний период запланирована работа 828 пришкольных лагерей для 52 тысяч детей. Для развития творческих, профессиональных или специальных навыков запланировано 247 профильных смен», — пояснил первый заместитель донского губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Начало и завершение лагерных смен будут сопровождаться поднятием российского триколора и исполнением гимна России.