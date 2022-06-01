Москва, , 14:19 — REGNUM В российских кинотеатрах собираются начать показывать сериалы отечественного производства. Об этом 1 июня сообщило издание «Ведомости».

Московские кинотеатры после снятия ограничений Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Так, на 9 июня 2022 года запланирована театральная премьера сериала «Два холма» режиссёра Дмитрия Грибанова, ранее показанного на стриминге Start. Также в ближайшее время свои сериалы в кинопрокат планируют выпустить платформы Okko, Premier и Kion.

Напомним, что в в марте 2022 года зарубежные киностудии запретили прокат своих фильмов в российских кинотеатров. Подобное решение привело к резкому снижению доходов отечественных киносетей.

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