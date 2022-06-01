Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:47 — REGNUM Бразильский актёр и режиссёр Милтон Гонсалвеш умер в возрасте 88 лет. Об этом 1 июня сообщил телеканал Globo.

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Отмечается, что Гонсалвеш скончался 30 мая в своём доме из-за последствий ишемического инсульта, который он перенёс в 2020 году.

Гонсалвеш в 1976–1977 годах снял сериал «Рабыня Изаура», рассказывавший о последних годах рабства в Бразилии.

Также он выступал в роли актёра и режиссёра фильмов и сериалов, среди которых более 40 работ для телеканала Globo. За роль в сериале «Сеньорита» (1986) он был номинирован на премию Emmy.