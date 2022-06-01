Кишинёв, , 12:46 — REGNUM Вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну оправляется в Баку для участия в 27-й международной выставке «Нефть и газ Каспия». Об этом он 1 июня сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Я продолжу переговоры по диверсификации источников снабжения нашей страны энергоресурсами. Вернусь с подробностями», — написал он.

В конце мая президент Молдавии Майя Санду по телефону обсудила с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы энергобезопасности и укрепления сотрудничества в этой сфере между странами.

Стоит отметить, что в начале февраля Баку посетил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он заявил, что Кишинёв рассчитывает на поставки газа из Азербайджана. При этом Южный газовый коридор, по которому Азербайджан поставляет газ в Европу, проложен до Италии, а прокладка нитки до Румынии ещё только в планах.

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