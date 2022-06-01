Горловка, ДНР, , 12:46 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный кинотеатр Херсона «Юбилейный» начал работу после перерыва.