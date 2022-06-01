Оренбург, 1 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Глава МВД России Владимир Колокольцев оренбургскую школьницу Викторию Исембетову за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Mvd.ru Владимир Колокольцев

В 2021 году 12-летняя жительница райцентра Саракташ не позволила незнакомке похитить велосипед, принадлежащей соседке. Девочка ухватилась за велосипед и держала его до тех пор, пока на помощь ей не подоспели взрослые.

Получив награду за мужество, девочка подарила министру МВД в знак благодарности и уважения сделанную собственноручно картинку из алмазной мозаики. На картине изображён памятник сотрудникам органов внутренних дел, который расположен в районном отделе полиции.

Добавим, Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию награждения, которую приурочили к Международному дню защиты детей. Награды получили 18 юных граждан из 14 регионов.