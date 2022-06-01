Москва, , 12:44 — REGNUM Рублёвая зона будет только расширяться. Эксперимент с продажей газа за рубли оказался успешным и его уже оттиражировалии на выплаты по облигациям Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«На повестке продажа металлов и урана за рубли. Теперь и лизинговые платежи. Для самих западных компаний — это выход, лучше получать в рублях, чем не получать ничего.

А именно так и может случиться, если они заартачатся. Какие последствия для них в случае отказа? Катастрофические!

Не получив денег по купонам или по лизинговому договору, у них будет вымываться устойчивый денежный поток и будут падать рейтинги, а это будет приводить к сокращению дивидендов и сокращению новых проектов.

Есть политическое давление — это правда, но втайне и правительственные чиновники готовы соглашаться, как это было в газовом кейсе.

Надо только хорошо обосновать, почему за рубли это выгодно и не страшно», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании планируют платить за лизинг иностранных самолётов в рублях.

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