Воронеж, , 12:43 — REGNUM Новая авария с участием маршрутного автобуса произошла в Воронеже утром 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в районе остановки «Механический завод» на улице Ворошилова, автобус маршрута №52 столкнулся с легковым автомобилем.

«По данным транспортной компании, водитель, управляющий легковым автомобилем, не убедившись в безопасности маневра, совершил перестроение в соседнюю полосу, задев другой автомобиль, который в последующем наехал на отъезжающий в это время от остановки пассажирский автобус», — прокомментировали ДТП в мэрии.

Как уточнили в администрации города, автобус получил незначительные повреждения и после фиксации аварии продолжил работу на маршруте. Материалы по ДТП переданы сотрудникам Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Воронеже произошло уже несколько аварий с участием пассажирского автотранспорта. Так, 28 мая на Колдовской автобус ЛиАЗ столкнулся с легковым автомобилем, 60-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила травмы. Ещё одна крупная авария с участием маршрутного автобуса произошла в областном центре 24 мая — травмы получили четверо пассажиров.