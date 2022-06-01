Кабул, 1 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Международный комитет защиты журналистов призвал представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расследовать арест и избиение журналиста «Радио Саламе-Ватандар» Румана Карими. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

По данным организации, в последние дни разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала сотрудников нескольких СМИ в провинциях Кабул, Герат и Пактия.

Комитет также призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободить Джамалиддина Дильдара, владельца «Радио Садойе-Гардез», и Мирзу Хасани, бывшего владельца «Радио Офтоб» в Дайкунди.

Руман Карими, который освещал женскую демонстрацию в Кабуле 29 мая, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его, проигнорировав журналистскую карточку, избили и проверили его телефон.

Комитет защиты журналистов сообщает, что сотрудники разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) допрашивали Карими в течение семи часов и отпустили его при условии, что он больше не будет освещать протесты.

Карими освещал демонстрацию женщин, вышедших на улицы в знак протеста против бедности и ограничений в отношении женщин.

«Увеличение числа произвольных арестов журналистов является признаком ухудшения свободы СМИ и доступа афганского народа к достоверной и своевременной информации», — сказал Стивен Батлер, директор азиатского отделения Комитета защиты журналистов.