Курск, 1 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Курске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

(сс) Wokandapix Подросток

По версии следствия, вечером 21 мая несовершеннолетние около дома на улице Маяковского распылили газовый перцовый баллончик в лицо несовершеннолетнего, похитили у него электронную сигарету и скрылись с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.