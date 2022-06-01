Осло, 1 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На заседании Норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности решено, что Норвегия приостановит финансирование этого сотрудничества с Россией, сообщает 1 июня норвежское издание High North News. «Мы будем продолжать без Норвегии», — сказал глава российской делегации.

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Норвегия заморозила все выплаты на проекты по сотрудничеству в области ядерной безопасности на северо-западе России в связи со спецоперацией на Украине.

Директор норвежского управления радиационной и ядерной безопасности (DSA) Пер Странд сообщил об этом на 25-м заседании норвежско-российской комиссии, которое состоялось во вторник 31 мая.

DSA заявляет, что внимательно следит за ситуацией, и Странд выразил сильную озабоченность по поводу ядерной безопасности на Украине.

«Мы будем продолжать диалог с российскими властями по вопросу ядерной безопасности там, где это важно для нашей аварийной готовности, а также для снижения риска инцидентов и ядерного загрязнения», — сказал Странд.

Член российской делегации Олег Крюков выразил сожаление по поводу прекращения сотрудничества, но обещал продолжить работу по текущим проектам, которые теперь займут «у нас больше времени».

По словам Пера Странда, диалог между сторонами был плодотворным и откровенным, несмотря на сложную ситуацию.

«Пока на северо-западе России существуют источники опасных отходов, влияющих на здоровье и окружающую среду, мы должны продолжать сотрудничество по вопросам оповещения в случае ядерных инцидентов, экологического мониторинга и работы правительств», — сказал Странд.