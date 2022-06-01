Москва, 1 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей», конкурс «Большая перемена» и Национальная технологическая олимпиада (НТО) опросили более трех тысяч российских школьников. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Школьники

Отмечается, что в ходе опроса дети рассказали, о чем мечтают, какие книги читают и что думают о современном образовании.

При этом уточняется, что исследование показало, что в этом году учащиеся сельских и городских школ сходятся во взглядах на будущее. Так, порядка 90% респондентов верят в возможность построить карьеру в России. Своим образованием дети из сел и городов тоже довольны примерно одинаково: около 70% оценили работу учителей на «хорошо» и «отлично», а при ответе на вопрос о любимых предметах каждый пятый респондент выбрал математику. В тройку самых любимых школьных предметов также вошли иностранный язык (9%) и история (8%).

Кроме того, в необходимости школьного образования больше всего убеждены ученики начальных классов: такого мнения придерживаются 93%. К концу обучения такая уверенность немного снижается: 16% учащихся 10−11 классов считают, что есть другие возможности для получения знаний.

Также большинство детей мечтают быть счастливыми и успешными: к этому стремятся 67% девочек и 62% мальчиков. Девочкам гораздо интереснее путешествовать, чем мальчикам: такую мечту назвали 42% и 28% респондентов соответственно. Каждая четвертая школьница хотела бы реализовать свои творческие способности, у мальчиков интерес к творческим направлениям ниже почти вдвое (13%). При этом мальчики чаще задумываются об открытиях в науке — эта мечта есть у 23% школьников и у 14% школьниц.

Что касается карьеры, девочкам интереснее работать в сферах культуры и творчества (19%), здравоохранения (17%) и образования (8%). У мальчиков наибольший интерес вызывает IT и программирование — связать с этим свою жизнь хотели бы 38%.

В то же время, учащиеся младших классов пока не планируют быть бизнесменами — об этом мечтают всего 9%, в то время как к 11 классу об открытии своего дела задумываются уже 37% школьников. Ученики 1−4 классов чаще стремятся быть отличниками (21%) и хотят стать директорами или получить высокую должность (12%), а среди старшеклассников аналогичные ответы выбрали всего 3% и 8% соответственно.

Учащиеся также поделились своим мнением о замене человеческого труда роботами и новыми технологиями. Большинство респондентов — 72% — считают, что пока этого не произойдет.

Самая любимая книга современных школьников — «Гарри Поттер» Джоан Роулинг: ее назвали 10%. На втором месте по популярности «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (3%). По 2% — у «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Приключений Тома Сойера» Марка Твена, «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, «Войны и мира» Л. Н. Толстого и «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова.

Уточняется, что опрос проводился платформой «Россия — страна возможностей», аналитическим центром «Большой перемены» и Национальной технологической олимпиадой (НТО) с 19 по 23 мая 2022 года. Участие в нем приняли 3133 школьника. Активнее всего по теме будущего высказывались ученики 5−7 классов (52% школьников), менее 2% — школьники начальных классов, и более 30% — ученики 8−11 классов.

Отметим, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. За четыре года работы платформы участниками её проектов стали 10,5 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.