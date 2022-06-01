с. Гэгэтуй, , 12:41 — REGNUM СУ СК РФ по Бурятии 1 июня сообщает подробности уголовного дела по факту убийства мужчины на животноводческой стоянке в местности «Узур» возле села Гэгэтуй. Тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением шеи — было обнаружено накануне вечером, 32 мая.

Убийство publicdomainpictures.net

По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан ранее судимый 42-летний работник фермы, с которым потерпевший вместе распивал спиртные напитки, а затем они поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сожительницей проживал и работал на животноводческой стоянке, где они ухаживали за стадом овец. 31 мая женщина уехала в районный центр по делам, там познакомилась с мужчиной, вместе они приобрели алкогольные напитки, вернулись на ферму и втроем стали употреблять спиртное. Вскоре женщина, опьянев, ушла спать. Мужчины оставались за столом.

В этот момент гость стал настойчиво предлагать собутыльнику обменять своего коня на четырех баранов. Однако ввиду неравноценности такого обмена работник фермы ответил отказом. Из-за этого, а также ввиду непристойного поведения гостя между мужчинами вскоре произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и нанес им удар противнику в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого мужчина вызвал сотрудников полиции и оставался на ферме до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джидинском районе Бурятии задержан мужчина по обвинению в покушении на убийство местного жителя. 39-летнего потерпевшего с ножевым ранением госпитализировали в районную больницу 1 мая.

Читайте также: 41-летний житель Бурятии пытался убить 39-летнего сожителя матери