Абакан, , 12:41 — REGNUM За 2021 год мэр Абакана Алексей Лёмин заработал 3 431 049,51 рубля (3,4 млн рублей). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах мэра опубликованы на сайте городской администрации.

Алексей Лемин Абакан.рф

Лёмину принадлежат квартира площадью 49,8 кв. м, автомобиль Toyota RAV4 и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817 717. В пользовании у главы города и его семьи — квартира площадью 126,6 кв. м.

Супруга мэра Абакана за прошлый год отчиталась о доходах в размере 662 987,04 рубля (662,99 тыс. рублей).

Напомним, за 2020 год Алексей Лёмин заработал 3 453 769,69 рубля (3,45 млн рублей), его супруга — 658 419,02 рубля (658,4 тыс. рублей).

Читайте также: У супруги курганского губернатора за год увеличились доходы в 10 раз