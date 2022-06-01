Нью-Йорк, США, 1 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Бывший мэр Нью-Йорка, намеревающийся стать американским конгрессменом, Билл де Блазио призвал профсоюз учителей штата отказаться от вложений в компании, которые производят оружие и боеприпасы, сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

С таким заявлением де Блазио выступил на фоне недавнего вооруженного на начальную школу в городе Ювалде, штат Техас, в результате которого погибли 19 детей и двое учителей.

Де Блазио призывает как Пенсионный фонд учителей штата Нью-Йорк, так и Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк, представляющий государственных и местных государственных служащих и пенсионеров, находящихся под отдельным контролем государственного контролера Тома ДиНаполи, продать свои активы в оружейной промышленности. Вложения двух пенсионных фондов, объединенных в оружейные и производственные компании, составляют $26 млн.

По имеющимся данным, Пенсионный фонд учителей штата Нью-Йорк имеет активы в Sturm Ruger, Vista Outdoor Inc., Olin Corp. (Winchester Ammo) и National Presto Industries.

«Есть государственные компании, которые производят это смертоносное оружие, и есть государственные компании, которые производят пули и боеприпасы, используемые для убийства наших детей. Эти компании не могут привлечь капитал, не выходя на публичные рынки, и, как следствие, акционеры этих компаний не могут быть пассивными инвесторами, учитывая ставки жизни и смерти», — сказал Де Блазио в письме, направленном 31 мая президенту Пенсионной системы учителей Дэвид Киф, исполнительному директору и главному инвестиционному директору Томасу Ли.

Де Блазио, баллотирующийся от недавно переоформленного 10-го округа Конгресса, который включает в себя нижний Манхэттен и ряд районов Бруклина и Боро-Парк, сказал, что некоторые инвестиции, сделанные «независимыми» финансовыми менеджерами пенсионного фонда, «могут пройти фидуциарную проверку, но не моральную».

Он указал, что пенсионный фонд является «значительным инвестором» одного из крупнейших производителей оружия в стране, Storm Ruger and Co., а также Olin, одного из крупнейших производителей пуль в стране.