Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:39 — REGNUM Аэропорт Новокузнецка им. Б. В. Волынова встретил первый регулярный рейс из Сочи по международной традиции — водяной аркой. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

Торжественная встреча первого рейса из Сочи в новокузнецком аэропорту t. me/aerokuz

Напомни, что авиакомпания Nordwind в рамках летнего расписания запустила прямой перелёт в столицу Кубани. Первый борт прилетел в Новокузнецк сегодня, 1 июня.

«Сейчас Сочи — это транспортный хаб для всего юга России. И прямой перелёт существенно экономит время в пути, — прокомментировал генеральный директор ООО «АэроКузбасс» Кирилл Ермаков. — Для удобства пассажиров рейсы утренние, чтобы не терять лишний день отпуска. А жителей Краснодарского края мы приглашаем насладиться красотами и уникальной природой Сибири на уже ставшем круглогодичным курорте Шерегеш».

Перелёты выполняются по средам и субботам, время в пути при вылете из Новокузнецка — 5 часов 25 минут, обратно — 4 часа 55 минут.