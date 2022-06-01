Архангельск, , 12:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вручил школьникам и студентам нагрудные знаки «Горячее сердце».

Губернатор Архангельской области вручил юным героям награду «Горячее сердце» https://t.me/Tsybulskiy_A

Студенты Вельского сельхозтехникума Ирина Павловская и Дмитрий Антуфьев, прогуливаясь по центру Вельска, увидели, как стало плохо продавцу торгового павильона. Они быстро проникли в закрытый ларёк, вызвали скорую помощь, которая благодаря оперативным действиям студентов успела спасти жизнь женщине.

А подростки из села Черевково Михаил Зиновьев и Виталий Рыбкин спасли от гибели оказавшегося в горящей квартире спящего односельчанина. Они увидели дым, вызвали пожарных и, не теряя времени, вывели из горящей квартиры человека.

«За готовность вот так бескорыстно прийти на помощь совершенно незнакомым людям Михаил Зиновьев, Ирина Павловская и Дмитрий Антуфьев стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». С благодарностью и уважением вручил им эти награды», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, школьников Камчатки наградили за героизм и мужество при сходе лавины.