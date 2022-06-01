Москва, 1 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс пытается вызвать раскол в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом 1 июня в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов», — подчеркнул дипломат.

Прежде всего, по словам представителя российского внешнеполитического ведовства, которые приводит РИА Новости, речь идёт «о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве».

Моргулов добавил, что речь идёт о «заведении НАТО в Азию», что грозит «полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется подтолкнуть лидеров Юго-Восточной Азии к более откровенным высказываниям о введении российских войск на Украину. При этом Associated Press отмечает, что эта тема по-прежнему остаётся щекотливой для многих членов АСЕАН, имеющих тесные связи с Москвой.