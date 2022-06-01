Вашингтон, 1 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) собирается выпустить совместную композицию с певцом Крис Брауном. Об этом сообщил портал HipHopDX 1 июня.

Кадр из интервью для портала i-D Lil Baby

Как сообщает источник, премьера песни состоится в июле 2022 года и станет первой совместной работой артистов. Также отмечается, что сингл может войти в предстоящий альбом Lil Baby, релиз которого тоже намечен на лето 2022 года.

Ранее Крис Браун раскрыл дату выхода своего 11-го студийного альбома. Релиз пластинки под названием Breezy намечен на 24 июня 2022 года.