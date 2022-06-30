Оренбург, 1 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 31 мая, в ковидные отделения поступил 31 пациент. Днём ранее число госпитализаций составляло 30, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах находятся 90 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 21 оренбуржца оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены четверо, ещё 58 — получают кислородную поддержку

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 571 заражений коронавирусом, в том числе 33 случая — 31 мая. Выздоровели 211 478 человек. Скончались 4008 пациентов.