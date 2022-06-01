Молдавия, 1 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Власти Молдавии начали уголовное преследование экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона именно сейчас, так как пытаются не дать ему помешать планам втянуть республику в вооружённый конфликт на Украине. Об этом Додон заявил в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Руководство страны всё больше сближается с НАТО, готовится стать участником вооружённого конфликта на Украине, и не хочет, чтобы кто-то помешал этому», — написал экс-президент.

Он добавил, что другой причиной его задержания якобы стало стремление властей отвлечь внимание жителей Молдавии от «апокалиптической ситуации» в стране, которая наступила в экономической и социальной областях. По мнению Додона, руководство страны старается устранить любую опасность, которая может исходить от оппозиции.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о планах получить дополнительное вооружение у НАТО для молдавской армии. Она также выражает недовольство нейтральным статусом Молдавии.