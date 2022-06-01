Берлин, 1 июня 2022, 12:33 — REGNUM Власти Германии рассчитывают в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа. Об этом 1 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он добавил, что Германия должна диверсифицировать источники поставок ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что страны, зависимые от российского газа, могут зимой столкнуться с необходимостью нормировать потребление топлива.
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