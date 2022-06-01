Берлин, 1 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти Германии рассчитывают в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа. Об этом 1 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

«Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», — сказал он, выступая в бундестаге.

Он добавил, что Германия должна диверсифицировать источники поставок ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что страны, зависимые от российского газа, могут зимой столкнуться с необходимостью нормировать потребление топлива.

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