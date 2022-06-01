Краснодар, 1 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Краснодарский край оказался в числе регионов, где зафиксировано наибольшее число детей-сирот, до сих пор не получивших полученное жильё. Данные 1 июня привела заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Согласно информации СК, в Краснодарском крае сегодня насчитывается 6,6 тысячи детей-сирот, так и не получивших жильё.

Также печальное лидерство здесь держат Иркутская (10,8 тысячи), Кемеровская (9,3 тыс.), Омская (6,5 тыс.), Свердловская (6,5 тыс.) области, сообщают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая СК заявило об обысках у главы Брюховецкого района Краснодарского края, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, чиновник незаконно отдал контракты на обеспечение жильём детей-сирот афиллированных предпринимателям, договоры заключили по завышенной цене, а в результате закупленные квартиры оказались непригодными для жилья.