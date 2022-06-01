Кострома, 1 июня 2022, 14:03 — REGNUM В Костромском государственном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная путешествиям. Об этом сообщает пресс-служба музея.
На ней представлено около 200 экспонатов — картин, предметов, аксессуаров и одежды путешественников XVIII–XXI веков. Показаны сувениры, которые туристы везут из России, чемоданы разных периодов, живопись, «рождённая в путешествиях и по воспоминаниям о странствиях».
Экспозиция будет работать до 1 сентября 2022 года. Ранее в музее открыли выставку картин художников-наивистов 20 века, она будет доступна до начала сентября.
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