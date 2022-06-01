Эр-Рияд, 1 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Консультативный совет (аналог парламента) Саудовской Аравии обратился к Управлению по телевещанию страны с распоряжением создать телеканалы для общин экспатриантов, проживающих на территории королевства. Об этом 1 июня сообщает Gulf News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, этот шаг был направлен на расширение знаний общин экспатриантов о культуре Саудовской Аравии и ее международной позиции по ключевым вопросам, а также на улучшение имиджа Королевства.

По данным членов Консультативного совета, в стране проживают около 10 миллионов мигрантов. Большинство из них — уроженцы Индии и Пакистана, которые плохо говорят по-арабски и не могут смотреть государственные СМИ Саудовской Аравии.