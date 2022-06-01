Саратов, , 12:31 — REGNUM В ковид-госпитали Саратовской области за прошедшие сутки доставили 58 пациентов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 1 июня количество заражений коронавирусом достигло 252 558 случаев, за сутки подтвердили 98 тестов на COVID-19.

Выздоровели с начала наблюдения 245 473 человека, из них 135 — за сутки.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5968 человек, за сутки умер один инфицированный.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 369 пациентов, на амбулаторном — 864.

ИА REGNUM ранее сообщало, в саратовских больницах для ковид-пациентов развернуты 434 койки.

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