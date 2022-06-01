Иркутск, 1 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 1 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8662 человек, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 105 (+106 за сутки, хотя еще накануне было +66). Госпитализированы 332 (+7 за последние сутки).

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В то же время выздоровели 289 558 пациентов (+83 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 692 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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