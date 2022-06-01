Пермь, 1 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 31 мая, госпитализированы 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель уменьшился на 10, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 192 человека. В тяжёлом состоянии находится 31 пациент. Из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 370 016 заражений коронавирусом, в том числе 64 случая — 31 мая. Жертвами заболевания стали 8806 человек. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода.