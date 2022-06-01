Боровичи, Новгородская область, 1 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Тело 11-летнего ребенка нашли на месте сгоревшего многоквартирного дома в посёлке Волгино Боровичского района Новгородской области, сообщили 1 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области. Еще три человека пострадали.

vk.com/club43 575 064 Сгоревший дом в поселке Волгино (цитата группы «ВК» МЧС53 Новгородская область)

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 08:19 мск 1 июня. Огонь охватил восьмиквартирный деревянный двухэтажный дом в поселке Волгино. Пожар удалось локализовать, идёт проливка конструкций.

«В 09:51 на месте обнаружен погибший (ребёнок), травмировано три человека, эвакуировано три человека», — добавили в ведомстве уточнив, что все пострадавшие находятся в районной больнице.

Заметим, что потерпевшим предоставят временное жилье. Кроме того, министерство труда и социальной защиты совместно с органами опеки подключилось к ситуации, изучит все обстоятельства пожара.

«На месте работают социальные службы Новгородской области и Боровичского района, вся необходимая помощь людям оказывается», — заверили в ведомстве.

Кроме того, по факту гибели ребенка региональное следственное управление начало доследственную проверку. Как уточнили в СУ СКР по Новгородской области, в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания, смертью ребенка займутся судмедэксперты.

«После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — подытожили в ведомстве.