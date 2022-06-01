Триполи, 1 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех выступил против международно-признанного правительства страны. Об этом 1 июня сообщает Canat-al-Febrayr.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Салех сделал заявление для СМИ, в котором потребовал от премьер-министра страны Абдель-Хамида Дабайбы оставить свой пост. По словам Салеха, правительство компрометировала себя массовыми «хищениями бюджетных средств».

«Мы призываем к установлению эффективного контроля над всеми финансами страны и требуем мер для прекращения растраты государственных денег и передаче надзорным органам Палаты представителей контроля за национальным банком», — заявил Акила Салех.