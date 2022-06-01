Москва, 1 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Известный актёр Станислав Садальский выразил радость из-за отмены музыкального конкурса «Новая волна» в 2022 году. Соответсвующий пост артист опубликовал в своём Telegram-канале 1 июня.

Dmitry Rozhkov Станислав Садальский

«Попса в трауре! Конкурс «Новая волна» с участием одних и тех же поп-звезд отложен на 2023 год. Его главными героями всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты, которых, к сожалению, мы видели в основном первый и последний раз и только на конкурсной сцене», — написал актёр. Также Садальский добавил, что в будущем от участия в подобном конкурсе нужно полностью отстранить «давно погасших звёзд», дав возможность выступить молодым музыкантам.

Напомним, что «Новую волну» в 2022 году решили отменить. Организаторы перенесли проведение конкурса на 2023 год, сославшись на технические проблемы.