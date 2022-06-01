Москва, , 12:27 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит совместный круглый стол ИА REGNUM и Института РУССТРАТ на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?».

Онлайн: какой образ будущего отвечает целям национального развития России? Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня ни у кого нет сомнений, что наша страна нуждается в долгосрочной стратегии развития. Эту задачу невозможно решить без определения того, куда мы идем, каковы наши ценности. Какой мы хотим видеть страну не только в краткосрочной перспективе, но и через двадцать, тридцать, пятьдесят лет.

Ключевыми здесь являются следующие вопросы. Какую систему образования мы строим? Какие модели поведения закладываем на уровне детского и подросткового воспитания? Какие ценности исповедуем?

Когда мы создадим Образ будущего для себя, сделаем его внятным, предметным, осязаемым, тогда мы сможем его сделать понятным и притягательным для других стран и народов.

В работе круглого стола примут участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;

Толстой Петр Олегович — заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации;

Глазьев Сергей Юрьевич — член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК;

Панина Елена Владимировна — директор Института РУССТРАТ;

Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС (модератор).

Приглашаем присоединиться к просмотру.