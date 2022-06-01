Стокгольм, 1 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Впервые с 2014 года по всей Европе правительства принимают решения в кратчайшие сроки выделить колоссальные средства на перевооружение армии и закупку новых видов вооружения и техники. В свою очередь премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что перевооружение Европы является отличной возможностью для шведского ВПК. Об этом она заявила вечером 31 мая на пресс-конференции после саммита ЕС, передает издание Direkt.

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Ведущееся перевооружение является отличной возможностью для шведской оборонной промышленности. У нас есть много хорошего, что предложить. Наши вооружения также эффективны с точки зрения затрат на их покупку», — сказала премьер-министр.

В ходе встречи лидеры ЕС договорились, среди прочего, усилить координацию в разработке и закупке оборонной техники.

Напомним, что традиционно Швеция является мировым лидером в области разработки военной авиации.