Москва, 1 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Референдумы о вступлении в состав России могут пройти в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Украины в течение года. Россия примет эти изначально русские регионы, заявил 1 июня сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Херсонская и Запорожская области проведут референдумы о присоединении к России, как только позволит ситуация. По его словам, жители этих регионов хотят защиты и стабильности.

«Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, всё может произойти в гораздо больших размерах», — сказал РИА Новости Цеков.

Он добавил, что у всех территорий, освобождённых российскими силами, есть большие шансы воссоединиться с Российской Федерацией, это изначально русские территории.

Сенатор предположил, что процесс по проведению референдума в Донбассе, Херсоне и Запорожье пройдёт быстро, в течение года. Он также полагает, что эти регионы сами обеспечат своё восстановление.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области пообещали приложить максимум усилий, чтобы войти в состав России.

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