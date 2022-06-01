Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Требования, которые выставила Турция, чтобы принять Швецию в НАТО не должны вызывать удивления у шведских политиков. Об этом 31 мая в интервью газете SvD заявил официальный представитель «Левых» по вопросам внешней политики Хокан Свеннелинг.

Левая партия. Швеция. Логотип

По его словам, при подготовке отчета о текущей и будущей политики безопасности предупреждения его партии были проигнорированы.

«Турция уже на раннем этапе показывала, что составляет свой список требований, и к этим сигналам никто не прислушивался», — объяснил политик.

Свеннелинг сослался, среди прочего, на тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в начале апреля, что эмбарго Финляндии на поставки оружия Турции является препятствием для вхождения в НАТО. Аналогичный запрет приняла Швеция в 2019 году.

Кроме того, отметил Свеннелинг, Турция не раз использовала право вето в НАТО для предъявления требований другим странам.

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