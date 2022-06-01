Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Период отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Ростова-на-Дону затянулся, в связи с чем городские власти обратились в прокуратуру. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Алексей Пономарёв.

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Процедура отключения горячей воды необходима для того, чтобы будущий отопительный сезон прошёл без сбоев. Гидравлические испытания коммунальных сетей в Ростове-на-Дону выявили множественные дефекты, в связи с чем продлены сроки подачи горячей воды горожанам.

«Есть регламентные сроки на проведение данных работ, то есть не свыше 14 суток, а на сегодняшний день мы видим, что идёт превышение данного норматива, поэтому администрация города обратилась в прокуратуру с целью провести служебную проверку в отношении ресурсной организации и немедленного восстановления горячего водоснабжения», — цитирует Пономарёва ГТРК «Дон-ТР».

С начала испытаний коммунальные службы устранили более 70 дефектов инженерных сетей.