Луганск, 1 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб один мирный житель. Об этом 1 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще восемь человек было при этом ранено и добавляется, что в данный момент уточняются данные о повреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).