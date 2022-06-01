Сыктывкар, 1 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Коми не фиксируют подъема заболеваемости ковидом. Об этом журналистам сообщил глава республиканского минздрава Игорь Дягилев, пишет БНК.

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«Мы ожидаем, что коронавирус наконец-то войдет в режим сезонных вирусов. Хотя информация об очередной волне муссируется. Мы ежедневно анализируем цифры. Пока подъема заболеваемости мы не видим: ни по амбулаторному звену, ни по стационарному», — сказал глава ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре открыли новую ПЦР-лабораторию.